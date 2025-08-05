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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.. اهتم بأمورك الشخصية

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

 من الضروري أن تهتم بأمورك الشخصية لتنعم بحياة سعيدة. مهنيًا، ستنجح اليوم في جميع المهام الموكلة إليك. قد تواجه بعض المشاكل المالية البسيطة، وصحتك جيدة أيضًا.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 كن مستعدًا لمزيد من التواصل، وقد يفضل الجدد في العلاقة قضاء عطلة للتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل. يمكنك أيضًا تقديم الحبيب إلى والديه للموافقة. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

العمل الجماعي أسهل من المعتاد، وقد يُقدّر أحدهم جهودك. إذا كنتَ في دور إبداعي، فسيتدفق إليك الإلهام كن منفتحًا على تعلّم شيء جديد.

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 يجب على من يعانون من مشاكل في القلب تجنب التمارين الشاقة والرياضات الخطرة. قد يعاني بعض الأطفال من مشاكل في صحة الفم، وسيعاني كبار السن من آلام في المفاصل. أما من يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فعليهم أن يكونوا بصحبة أشخاص يتمتعون بروح إيجابية. 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 قد تُساهم أيضًا في احتفال منزلي أو مكتبي، إذا كنت مهتمًا بالاستثمار، فكّر في النصف الثاني من اليوم. ستُخطط بعض النساء أيضًا لقضاء عطلة في الخارج وحجز تذاكر طيران، سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المُروّجين.

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