مراقبة أجنبية مندهشة من مشهد الانتخابات: “عرس انتخابي لم أره من قبل.. والحضارة بدأت في مصر وستنتهي فيها”

عبرت جوليا، إحدى المتابعات الأجنبيات المشاركات في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عن انبهارها الشديد بحجم الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع هذا الكم الكبير من المشاركين، ووصفت المشهد بـ”العرس الانتخابي الفريد” الذي لم ترَ مثله من قبل.

وفي لقاء خاص مع مراسل قناة “صدى البلد” محمد هاني، ضمن التغطية الخاصة التي يقدمها الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه “على مسئوليتي”، قالت جوليا إنها ستواصل متابعة مجريات العملية الانتخابية على مدار يومي التصويت، مشيدة بالسلاسة والتنظيم الذي تشهده اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات.

وأضافت جوليا أن زيارتها لمصر كانت حلمًا يراودها منذ الطفولة، وقد تحقق أخيرًا في لحظة استثنائية تشهد فيها البلاد حدثًا ديمقراطيًا بهذا الزخم. وأعربت عن سعادتها الغامرة لتواجدها على أرض الحضارة، مشيرة إلى أنها كانت ترسم الأهرامات والمعالم المصرية منذ كانت طفلة صغيرة، ما يعكس شغفها الدائم بتاريخ مصر العظيم.

وفي لفتة لافتة، ختمت جوليا حديثها بتصريح مؤثر قالت فيه: “الحضارة بدأت في مصر وستنتهي فيها”، في إشارة إلى عمق التاريخ المصري وأثره الذي لا ينضب في الوجدان العالمي.