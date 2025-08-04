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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظ الإسكندرية: أحيي المواطنيين على وعيهم بأهمية المشاركة في انتخابات الشيوخ

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هاني حسين

علق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، على سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

وقال أحمد خالد في تصريحات له على قناة " الأولى الفضائية "، :" أحيي أهالي الإسكندرية على وعيهم بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ".

وتابع احمد خالد :"  إقبال المواطنين على لجان الانتخابات يعكس وعيهم بأهمية انتخابات الشيوخ ".


وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول على عن تستكمل العملية الانتهابية غدا الثلاثاء.

وتابعت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات أعمال التصويت فى الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ.

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