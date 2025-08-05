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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 وتدخل 40 شاحنة غذائية لغزة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

تظل عمليات الانزال الجوي التي تقوم بها عدة دول علي قطاع غزة طوق النجاة لايصال المساعدات الي ابناء القطاع .

طيور الخير 

فقد نفّذت دولة الامارات  عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 62 ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، كندا.

وتستهدف هذه العمليات بحسب صحيفة الخليج الاماراتية  إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، وتضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة.

أكثر من 3829 طناً 

وأشارت السلطات الاماراتية الي ان إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً حتى امس الاثنين أكثر من 3829 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المختلفة، وُجهت لدعم الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً داخل القطاع.

كما أدخلت دولة الإمارات بالأمس  40 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

المبادئ الانسانية 

وشددت الامارات علي التزامها  الثابت بالمبادئ الإنسانية، ونهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات والظروف الطارئة.

الامارات قطاع غزة مساعدات انسانية الاردن انزال جوي

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