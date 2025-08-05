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انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس اللجنة العامة بالمنوفية: انتظام العملية الانتخابية وإقبال كثيف من المواطنين

العملية الانتخابية
العملية الانتخابية
البهى عمرو

قال المستشار أيمن سليمان، رئيس اللجنة العامة بمحافظة المنوفية، إن اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 شهد انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية، مُوضحًا أن جميع اللجان الفرعية بالمحافظة فتحت أبوابها في مواعيدها الرسمية دون تأخير.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة عبر «فيديوكونفراس»، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وتعاون بين الجهات المشرفة على التنظيم، مشيرًا إلى وجود إقبال كثيف من المواطنين على صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشدد على عدم وجود أي مٌعوقات أو مشاكل في الساعات الأولى من اليوم الثاني، مؤكدًا أن الاستعدادات المٌبكرة والتنسيق المٌستمر ساعدا في تيسير إجراءات التصويت داخل اللجان.

محافظة المنوفية انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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