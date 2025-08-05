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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي البدوي: المرأة المصرية تتصدر المشهد في انتخابات الشيوخ 2025

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن المرأة المصرية كانت النموذج الأبرز والأكثر إصرارًا في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وخاصة في المناطق العشوائية.

وأوضح البدوي خلال لقائه مع آية شعيب وأحمد دياب ضمن التغطية المباشرة التي تقدمها قناة «صدى البلد»، أن الرهان كان على مشاركة المرأة في المناطق الحضرية، ولكن المفاجأة جاءت من النساء في المناطق العشوائية اللاتي أبدين وعيًا سياسيًا كبيرًا وأقبلن على اللجان منذ الساعات الأولى.

الطوابير النسائية تتحدى الشمس والحرارة

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن النساء تفوقن عدديًا على الرجال أمام لجان الاقتراع، ووقفن في طوابير طويلة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة وسطوع أشعة الشمس.

وأضاف أن هذا الحضور المكثف يعكس تصميمًا من المرأة المصرية على أداء دورها الوطني والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، بما يُعزز الديمقراطية ويكرّس صورة مصر الحضارية أمام العالم.

التحديات ولّدت روحًا وطنية قوية

كما أشار البدوي إلى أن مخاوف الشارع من إمكانية عدم إجراء الانتخابات خلقت حالة من التحدي لدى المواطنين، مما دفعهم للخروج بكثافة ليؤكدوا دعمهم الكامل للدولة المصرية وقيادتها.

وختم تصريحاته بالقول إن المشهد الانتخابي كان حضاريًا ومُشرفًا، يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المرحلة الراهنة وضرورة الحفاظ على استقرار الوطن.

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ 2025 توافد كبير من الناخبين

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