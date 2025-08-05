24 ساعة.. موعد غلق باب الانتقالات الصيفية لموسم 2025 - 2026

ينتهي غدا الأربعاء موسم الانتقالات الصيفية لأندية الدوري المصري الممتاز حيث قامت الأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات الجديدة استعداداً لموسم جديد

بدأ موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 يونيو الماضي ويستمر حتى غدا الأربعاء 6 أغسطس الجاري 2025

وهناك بعض الأندية الممنوعة من القيد الصيفى أبرزها الزمالك وفاركو والإسماعيلى والمصرى، ونجحت جميع الأندية فى انهاء الأزمة وفتح القيد ماعدا الاسماعيلى الذى يطبق عقوبة فيفا بحرمانه من القيد وتنتهى العقوبة فى يناير المقبل.

أما موسم الانتقالات الشتوية فسيكون فى بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026

ويُسمح لكل نادٍ بقيد 35 لاعباً في قائمته خلال الموسم الجديد بينما يقتصر عدد اللاعبين المسجلين في دوري مواليد 2005 على 25 لاعباً فقط.