رئيس حزب النور يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ | صور

أدلى الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية في مسقط رأسه بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد رئيس حزب النور عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، أن حزب النور يواصل مشاركته الفاعلة في العملية السياسية، دون الالتفات إلى دعوات الإحباط أو التراجع، رغم عدم وجود مرشحين للحزب بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح رئيس الحزب أن كوادر "النور" يبذلون أقصى ما لديهم من جهد لنقل الرسالة الإصلاحية التي يتبناها الحزب، في إطار من الالتزام بالمسار الديمقراطي والحفاظ على هوية الدولة، والمشاركة الجادة في بناء دولة عصرية قوية.