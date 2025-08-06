مدير صحة مطروح يتفقد مستشفى التوليد ويتابع الجاهزية الكاملة للطوارئ

تفقد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح مستشفى التوليد والصحة الإنجابية في حضور الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والدكتور هادى سلام مدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة الجودة والدكتورة دينا وجيه مدير إدارة مكافحة العدوى وزكية رشوان مدير إدارة التمريض ومحمد السعيد عضو إدارة مكافحة العدوى وعاصم النحاس مدير مكتب وكيل الوزارة ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وتفقد مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح قسم الإستقبال والطوارئ مشددا على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتم استطلاع أراء المترددين على المستشفى لتحسين مستوي الخدمات

كما تفقدت اللجنة صيدلية المستشفى للوقوف على توافر الأدوية و تم توجيه الادارة العامة للصيدلة لمراجعة اجراءات الطلب و الصرف للأدوية و العمل علي توفيرها

كما تفقدت اللجنة وحدة العناية المركزة وتم فحص الملفات الطبية للمرضى والكراش كار .

كما تفقدت اللجنة قسم التعقيم و المغسلة ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح بسرعة الإنتهاء من إصلاح أحد جهاز التقطير الخاص بوحدة التعقيم و أصدر أوامره بتشكيل لجنة باكر من ادارات المديرية للوقوف علي حالة البنية التحتية و أعطال التجهيزات الطبية و متابعة أعمال رفع الكفاءة و الصيانة في كل من مستشفي الاطفال و مستشفي التوليد و الصحة الانجابية.

كما تفقدت اللجنة كشك الولادة لإستبيان اراء المرضى وذويهم لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال المستشفي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إغلاق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الانتخابية فى ثانى واخر ايام العرس الديمقراطي لإنتخابات مجلس الشيوخ ، لعدد ١٢٧ مركزا ولجنة انتخابية على مستوى المحافظة كانت مجهزة لإستقبال ٣٧٠ ألف و٤٧٧ ناخب وناخبة ،

مع التواصل مع رؤساء المراكز والمدن من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من إغلاق صناديق الإقتراع وبدء أعمال الفرز للأصوات و التواصل بالتوازى مع مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية للتأكيد على غلق اللجان وسط أجواء مستقرة وجيدة وتمام انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين ، وسط أجواء هادئة دون أى معوقات تعكر صفو العملية الانتخابية .

وأكد محافظ مطروح على أن مشاركة المواطنين للإدلاء بأصواتهم تعكس الوعى لديهم بما كفله الحق الدستورى وإعتبار ذلك واجب وطنى ، مشيرا إلى أن المحافظة قدمت كل الدعم اللوجستى والإدارى من خلال الجهات المعنية لإنجاح هذا العرس الديمقراطى ، وخروجه بالشكل الذى يليق بمحافظة مطروح مشيرا أن عملية التصويت لم تشهد أمس الإثنين واليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى غلقها فى التاسعة مساءا أى معوقات وتحت إشراف قضائى كامل

وأشار المحافظ إلى إشراف القضاة ورؤساء اللجان على غلق لجان الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة،مع بدء أعمال فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية التصويت، داخل مقار اللجان ذاتها ، بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم .

وأشاد محافظ مطروح بالمشاركة الإيجابية لأبناء مطروح في مختلف مدن ومراكز المحافظة، ووعيهم الوطنى مؤكدًا أن الحرص على المشاركة يعكس الوعي الوطني والشعور بالمسؤولية المجتمعية لدى أبناء مطروح وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة .