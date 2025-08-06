قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيئة تضبط حيوانات مهددة بالانقراض داخل كافيتريا بالإسكندرية
رئيس فيتنام في مجلس الشيوخ: معجب بالتطور المصري.. والمتحف الكبير مفخرة عالمية
التعليم العالي: 25 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات
كامل الوزير: تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
غسلت 15 مليون جنيه.. 5 معلومات لا تعرفها عن سوزي الأردنية
مصر تبحث مع إيران والوكالة الذرية استئناف مفاوضات البرنامج النووي
منتخب ناشئي اليد يستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي
تعاون بين الصحة والتعليم العالي لعلاج الأورام السرطانية
بسبب الحرب على غزة.. فريق ألماني يتراجع عن التعاقد مع مهاجم إسرائيلي
وضع حجر أساس لأول مصنعين هنديين في وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية باستثمارات 40 مليون دولار
من خدش الحياء لغسيل الأموال.. أزمة جديدة تواجه مشاهير التيك توك المحبوسين
قبلات وأحضان.. مصطفى كامل يعلق بقوة على حفل راغب علامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير صحة مطروح يتفقد مستشفى التوليد ويتابع الجاهزية الكاملة للطوارئ

وكيل ورة الصحة خلال المرور على المستشفى
وكيل ورة الصحة خلال المرور على المستشفى
ايمن محمود

تفقد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح مستشفى التوليد والصحة الإنجابية في حضور الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والدكتور هادى سلام مدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة الجودة والدكتورة دينا وجيه مدير إدارة مكافحة العدوى وزكية رشوان مدير إدارة التمريض ومحمد السعيد عضو إدارة مكافحة العدوى وعاصم النحاس مدير مكتب وكيل الوزارة ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وتفقد مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح  قسم الإستقبال والطوارئ مشددا على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتم استطلاع أراء المترددين على المستشفى لتحسين مستوي الخدمات

كما تفقدت اللجنة صيدلية المستشفى للوقوف على توافر الأدوية و تم توجيه الادارة العامة للصيدلة لمراجعة اجراءات الطلب و الصرف للأدوية و العمل علي توفيرها

كما تفقدت اللجنة وحدة العناية المركزة وتم فحص الملفات الطبية للمرضى والكراش كار .

كما تفقدت اللجنة قسم التعقيم و المغسلة ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح بسرعة الإنتهاء من إصلاح أحد جهاز التقطير الخاص بوحدة التعقيم و أصدر أوامره بتشكيل لجنة باكر من ادارات المديرية للوقوف علي حالة البنية التحتية و أعطال التجهيزات الطبية و متابعة أعمال رفع الكفاءة و الصيانة في كل من مستشفي الاطفال و مستشفي التوليد و الصحة الانجابية.

كما تفقدت اللجنة كشك الولادة لإستبيان اراء المرضى وذويهم لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال المستشفي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إغلاق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الانتخابية فى ثانى واخر ايام العرس الديمقراطي لإنتخابات مجلس الشيوخ ، لعدد ١٢٧ مركزا ولجنة انتخابية على مستوى المحافظة كانت مجهزة لإستقبال ٣٧٠ ألف و٤٧٧ ناخب وناخبة ،

مع التواصل مع رؤساء المراكز والمدن من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من إغلاق صناديق الإقتراع وبدء أعمال الفرز للأصوات و التواصل بالتوازى مع مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية للتأكيد على غلق اللجان وسط أجواء مستقرة وجيدة وتمام انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين ، وسط أجواء هادئة دون أى معوقات تعكر صفو العملية الانتخابية .

وأكد محافظ مطروح على أن مشاركة المواطنين للإدلاء بأصواتهم تعكس الوعى لديهم بما كفله الحق الدستورى وإعتبار ذلك واجب وطنى ، مشيرا إلى أن المحافظة قدمت كل الدعم اللوجستى والإدارى من خلال الجهات المعنية لإنجاح هذا العرس الديمقراطى ، وخروجه بالشكل الذى يليق بمحافظة مطروح مشيرا أن عملية التصويت لم تشهد أمس الإثنين واليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى غلقها فى التاسعة مساءا أى معوقات وتحت إشراف قضائى كامل

وأشار المحافظ إلى إشراف القضاة ورؤساء اللجان على غلق لجان الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة،مع بدء أعمال فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية التصويت، داخل مقار اللجان ذاتها ، بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم .

وأشاد محافظ مطروح بالمشاركة الإيجابية لأبناء مطروح في مختلف مدن ومراكز المحافظة، ووعيهم الوطنى مؤكدًا أن الحرص على المشاركة يعكس الوعي الوطني والشعور بالمسؤولية المجتمعية لدى أبناء مطروح وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

وزارة الداخلية

مصدر أمني يكشف فبركة عناصر الإخوان فيديو إباحيًا لشخصين زعموا أنهما ضباط بالداخلية

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

ترشيحاتنا

زاخاروفا

روسيا تصعد ضد الاحتلال بعد استهداف سيارة دبلوماسية لها في القدس المحتلة

صورة أرشيفية

استطلاع: 43% من الأمريكيين يعترفون بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

ارشيفي

الأردن.. رئيس الحكومة يقيل ثلث الوزراء

بالصور

متهمة بغسل 15 مليون جنيه.. شاهد| صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعدها

غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ مليون و600 ألف مواطن خلال21 يوما

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

فيديو

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد