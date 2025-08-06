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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: علاقات مصر طيبة مع الأشقاء العرب وضرورة تجاوز الخلافات لوحدة الصف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والدول العربية الشقيقة تتمتع بالقوة والود، مشددًا على ضرورة تجاوز الخلافات والصراعات من أجل تحقيق وحدة الصف العربي. وأوضح أن مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن العربي، معتبرًا إياه وحدة متكاملة لا يمكن فصلها.

تحذير من محاولات زعزعة الاستقرار والتدخلات الخارجية

شدد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي في الأكاديمية العسكرية على أن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية هو تهديد خطير يجب التصدي له، مؤكدًا أن المنطقة تمر بظروف صعبة تتطلب الوقوف بجانب الأشقاء وعدم التشتت في خلافات أو نزاعات جانبية.

دعوة لتوحيد الصف العربي بين المشرق والمغرب والخليج

أوضح الرئيس أن العلاقات بين دول المشرق والمغرب العربي ودول الخليج متينة ومتزنة، مؤكداً أن أي محاولة لإحداث فرق أو خلافات بين هذه الدول لن تنجح، ومؤكدًا أن الشعوب العربية ستظل أشقاء متماسكين في مواجهة التحديات.

رسالة إلى الشعوب العربية بعدم تصديق الشائعات والتضليل الإعلامي

وجه الرئيس السيسي رسالة إلى جميع العرب والمصريين قائلاً: "لا تصدقوا كل ما تسمعونه أو ترونه، فهناك محاولات مستمرة لبث الفُرقة والتشويش، ونحن نحترم كل الدول ونسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة."

مصر مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته منذ 7 أكتوبر

أكد الرئيس أن مصر منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي تبذل جهودًا مستمرة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت في هذا الصدد رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر والدول العربية الشقيقة السيسي

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