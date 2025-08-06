شريف مختار يكشف كواليس تصميم أبرز البوسترات الفنية

كشف المصمم الفني شريف مختار عن تفاصيل مشاركته في تصميم عدد من أبرز البوسترات الفنية لأعمال درامية وسينمائية نالت رواجًا في الفترة الأخيرة، من بينها فيلم "الشاطر" من بطولة أمير كرارة، وفيلم "بروجكت إكس"، إلى جانب مساهمته في الحملة الإعلانية لمسلسل "مملكة الغجر"، مؤكدًا أن البوستر الخاص بالمسلسل حقق صدى واسعًا، خاصة بعد إطلاق حملة دعائية موسعة في الشوارع.

وخلال حواره مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح مختار أنه تخرّج في كلية الفنون الجميلة، وهو ما منحه قاعدة قوية للانخراط في مجالات فنية متعددة، حيث بدأ مسيرته المهنية في التصميم الجرافيكي والديكور، وتوسّع لاحقًا في مجالات ترتبط بالفن البصري.

وأشار إلى أن التصوير الفوتوغرافي لم يكن ضمن دراسته الأكاديمية، إلا أن شغفه بهذا المجال دفعه إلى تعلمه كهواية منذ عام 2009، قبل أن يطوّر من نفسه ويكتسب المهارات التقنية اللازمة، مدعومًا بذوقه الفني وحسّه الإبداعي.

وأضاف مختار أنه عمل في بداياته على تصميم أغلفة المجلات وكفرات الألبومات الغنائية، وهو ما أكسبه خبرة كبيرة في دمج الصورة مع الهوية البصرية للأعمال الفنية، لافتًا إلى أن هذا التنوع ساعده على بناء أسلوبه الخاص في عالم التصميم.



