مدحت الكمار: الرئيس عبّر عن نبض الأمة وفضح الأكاذيب بحق مصر

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس فيتنام حملت مواقف حاسمة ورسائل قوية للمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاولات فرض واقع جديد من خلال التهجير والإبادة الجماعية.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي لم يتحدث فقط باسم الدولة المصرية، بل عبّر عن ضمير الشعوب العربية والإنسانية جمعاء، عندما وصف ما يحدث في غزة بأنه ليس حربًا عسكرية، بل جريمة إبادة جماعية وحصار خانق يستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتصفيته من الوجود.

وشدد عضو مجلس النواب. على أن حديث الرئيس كشف زيف الادعاءات التي تروجها بعض الأطراف حول مشاركة مصر في حصار غزة، مؤكدًا أن تلك الادعاءات المشبوهة لا تصمد أمام الحقائق، حيث قامت مصر بإدخال ما يزيد عن 80% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى القطاع منذ بداية العدوان، وذلك رغم القصف الإسرائيلي المتكرر لمعبر رفح وتدميره أكثر من مرة.

وأضاف نائب القليوبية، أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها، بل ظلت تسعى بكل الطرق إلى تسهيل مرور المساعدات والجرحى، لكنها اصطدمت بممارسات الاحتلال التي استهدفت المعبر مباشرة، في محاولة لتحميل مصر مسؤولية إنسانية ليست من اختصاصها، بل من صميم مسؤولية الاحتلال بموجب القانون الدولي.

وأختتم النائب مدحت الكمار، أن الرئيس السيسي أرسل في كلمته تحذيرات واضحة من استمرار الحرب في غزة، مشددًا على تداعياتها الكارثية على الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مؤكدًا أن مصر ستظل تدافع عن القضية الفلسطينية وترفض أي حلول تقوم على فرض التهجير أو محو الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.