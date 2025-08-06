دايما بتتكسر.. تعرفي على أسباب تقصف الأظافر عند النساء

تشعر النساء بالضيق عند تقصف الأظافر بشكل غير طبيعي ومتكرر حيث أنها من رمز الجمال والأنوثة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند نعرض لكم أهم أسباب تقصف الأظافر.



غسل اليدين



غسل اليدين المتكرر يحميكِ من الأمراض ويساعدكِ على الحفاظ على صحتكِ ولكنه يُضرّ بأظافركِ، إذ تفقد الماء أسرع من الجلد والغسل والتعقيم المستمرّان قد يُسببان جفاف الأظافر وتكسّرها.

التقدم في السن





تؤثر هشاشة الأظافر بشكل أكبر على الأشخاص مع التقدم في السن وتنمو الأظافر بشكل أبطأ مع التقدم في السن ولأنها تستغرق وقتًا أطول في النمو، فإنها تتعرض أكثر للهواء الجاف والماء والمعقمات.

الطول واستخدام مستحضرات التجميل

إنكِ أكثر عرضة لتكسر وتشقق الأظافر إذا كنتِ تُطيلين أظافركِ وتستخدمين مستحضرات تجميل الأظافر بانتظام، مقارنةً بإبقائها قصيرة.

العلاج الكيميائي

إذا كنتِ تخضعين حاليًا لعلاج السرطان ، فقد يكون تكسر الأظافر أحد الآثار الجانبية و استشيري طبيب الأورام، فقد يقدم لكِ نصائح للحفاظ على الأظافر.