في عيد ميلادها .. 10 صور لـ شيما سيف قبل وبعد التخسيس

يصادف اليوم 7 أغسطس عيد ميلاد الفنانة شيماء سيف والتي اتمت عامها الـ 37، وقد أثارت الجدل بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة التي أدت إلي تخلصها من الوزن الزائد.



إطلالات شيماء سيف قبل وبعد التخسيس



تعتبر شيماء سيف من المشاهير التي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



على الرغم من أنا شيماء سيف كانت بدينة إلا أنها تتمتع بذوق راقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها، وتحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة.

تفضل شيماء سيف التنوع و التجديد بين التصميمات المختلفة من الأزياء، وتقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.



ومن الناحية الجمالية، تعتمد شيماء سيف على تسريحات الشعر البسيطة، وصيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وتبرز جمال ملامحها.

