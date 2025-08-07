زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالتها في الساحل الشمالي.. شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في الساحل الشمالي.



إطلالة زوجة ماجد المصري في الساحل



تألقت زوجة ماجد المصري بإطلالة ملفتة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت جيبة قصيرة تميزت بالألوان الراقية مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.



انتعلت زوجة ماجد المصري حذاء صيفي باللون الفضي، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

