برلماني: تصنيع 91% من أدوية المصريين محليًا إنجاز يقلل فاتورة الاستيراد

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بما أعلنته هيئة الدواء المصرية بشأن وصول نسبة الإنتاج المحلي من الأدوية إلى 91% من احتياجات السوق، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يُعزز من قوة الدولة في تحقيق سيادتها الصحية، ويقلل من الضغط على العملة الأجنبية وفاتورة الاستيراد.

وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"هذا الرقم لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة توجه استراتيجي من الدولة نحو الاعتماد على الذات، ودعم الصناعات الوطنية الحيوية، وعلى رأسها صناعة الدواء، التي تُعد واحدة من أكثر الصناعات ارتباطًا بالأمن القومي."

وأضاف:"زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية لا تُفيد فقط السوق المصري، بل تفتح أيضًا الباب أمام تعزيز صادرات الدواء المصري إلى الأسواق العربية والأفريقية، خاصة بعد ما حققته مصر من سمعة طيبة في جودة التصنيع الدوائي."

وأشار النائب إلى أهمية أن تُستكمل هذه النجاحات بدعم أكبر للمصانع الوطنية، وتقديم تسهيلات للاستثمار في مجال إنتاج المواد الخام الدوائية، لتكتمل منظومة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% خلال السنوات المقبلة.