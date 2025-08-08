أخبار التكنولوجيا | OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين.. إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة OpenAI، المطورة لتقنية ChatGPT، عن النسخة الأحدث والمنتظرة من نموذجها اللغوي، GPT-5، واصفة إياه بأنه “أذكى وأسرع وأكثر فائدة” من أي إصدار سابق، ويملك قدرات تعادل مستوى الخبراء الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات مثل البرمجة والكتابة.

سامسونج تحرم 4 هواتف من تحديثاتها.. هل تليفونك بينهم؟



رغم أن سامسونج تعد الأفضل بين شركات أندرويد من حيث دعم البرمجيات، إلا أن هذا الدعم لا يستمر إلى الأبد.



إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم



كشفت شركة إل جي ديسبلاي LG Display، رسميا عن أسرع لوحة شاشة OLED في العالم، وذلك خلال مشاركتها في معرض K-Display 2025 المقام في العاصمة الكورية سيول.

أعلنت شركة سامسونج رسميا عن هاتفها الجديد Galaxy A17 5G، وذلك بعد موجة من التسريبات التي كشفت كل تفاصيله تقريبا.

أعلنت شركة شاومي رسميا عن إطلاق مجفف الشعر الجديد Mijia High-Speed Hair Dryer موديل GSHF04LF في الصين، بسعر تنافسي يبلغ 219 يوانا (حوالي 30 دولارا أمريكيا).

أعلنت شركة iQOO الصينية رسميا عن هاتفها الجديد Z10 Turbo+، وهو هاتف ذكي موجه لعشاق الألعاب يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، مقدما تجربة رائدة بمواصفات فئة عليا بسعر من الفئة المتوسطة.

بدأت التسريبات بالظهور مبكرا حول هاتف Galaxy S26 Ultra، والذي من المتوقع أن يكون هاتف سامسونج الرائد لعام 2026، ويحمل أنباء سارة لعشاق العلامة الكورية، خصوصا فيما يتعلق بسرعة الشحن.

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا متزايدا من حياتنا اليومية خلال العقد الأخير، إذ يستخدم لتخصيص محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الوجوه في صور الهواتف الذكية، وحتى تمهيد الطريق لاكتشافات طبية جديدة.