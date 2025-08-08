قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين.. إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين.. إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أذكى نموذج في تاريخ البشرية.. OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين

كشفت شركة OpenAI، المطورة لتقنية ChatGPT، عن النسخة الأحدث والمنتظرة من نموذجها اللغوي، GPT-5، واصفة إياه بأنه “أذكى وأسرع وأكثر فائدة” من أي إصدار سابق، ويملك قدرات تعادل مستوى الخبراء الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات مثل البرمجة والكتابة.

سامسونج تحرم 4 هواتف من تحديثاتها.. هل تليفونك بينهم؟
 

رغم أن سامسونج تعد الأفضل بين شركات أندرويد من حيث دعم البرمجيات، إلا أن هذا الدعم لا يستمر إلى الأبد. 


إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم

كشفت شركة إل جي ديسبلاي LG Display، رسميا عن أسرع لوحة شاشة OLED في العالم، وذلك خلال مشاركتها في معرض K-Display 2025 المقام في العاصمة الكورية سيول. 


 سامسونج تطلق Galaxy A17 5G بمواصفات مذهلة

 

أعلنت شركة سامسونج رسميا عن هاتفها الجديد Galaxy A17 5G، وذلك بعد موجة من التسريبات التي كشفت كل تفاصيله تقريبا.

شاومي تطلق مجفف شعر ميسور التكلفة يجفف شعرك في 60 ثانية

 

أعلنت شركة شاومي رسميا عن إطلاق مجفف الشعر الجديد Mijia High-Speed Hair Dryer موديل GSHF04LF في الصين، بسعر تنافسي يبلغ 219 يوانا (حوالي 30 دولارا أمريكيا).

iQOO تطلق هاتف Z10 Turbo+ الجديد بمواصفات فائقة وسعر متوسط

أعلنت شركة iQOO الصينية رسميا عن هاتفها الجديد Z10 Turbo+، وهو هاتف ذكي موجه لعشاق الألعاب يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، مقدما تجربة رائدة بمواصفات فئة عليا بسعر من الفئة المتوسطة.

شائعات جديدة.. Galaxy S26 Ultra يأتي بشحن أسرع بكثير من سابقيه

 

بدأت التسريبات بالظهور مبكرا حول هاتف Galaxy S26 Ultra، والذي من المتوقع أن يكون هاتف سامسونج الرائد لعام 2026، ويحمل أنباء سارة لعشاق العلامة الكورية، خصوصا فيما يتعلق بسرعة الشحن.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يعمل؟ ولماذا يثير قلق البعض؟

 

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا متزايدا من حياتنا اليومية خلال العقد الأخير، إذ يستخدم لتخصيص محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الوجوه في صور الهواتف الذكية، وحتى تمهيد الطريق لاكتشافات طبية جديدة.

