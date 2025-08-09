طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي، مشروب سهل وسريع التحضير، مناسب لفصل الصيف ولمن يتبع نظاما غذائيا صحيا، كما أنه يحتوي على مكونات طبيعية بدون سكر مضاف، ويمنح الجسم طاقة وانتعاشا دون سعرات حرارية عالية.

تقدم الشيف فيفي عثمان طريقة عمل السموثي بالفراولة والموز.

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي

موزة واحدة ناضجة

نصف كوب من الفراولة الطازجة أو المجمدة

كوب من الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو جوز الهند أو الشوفان

رشة من القرفة حسب الرغبة

مكعبات ثلج حسب الحاجة

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي أو شراب القيقب

اختياري حسب درجة الحلاوة المطلوبة

ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي

الموز والفراولة والحليب والثلج

الموز والفراولة والحليب والثلج يمكنك إضافة القرفة أو العسل إذا أردت طعما أكثر حلاوة

شغلي الخلاط حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس

اسكبي السموثي في كوب وقدميه باردا على الفور

نصائح لعمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي