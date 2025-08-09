قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي، مشروب سهل وسريع التحضير، مناسب لفصل الصيف ولمن يتبع نظاما غذائيا صحيا، كما أنه يحتوي على مكونات طبيعية بدون سكر مضاف، ويمنح الجسم طاقة وانتعاشا دون سعرات حرارية عالية.

تقدم الشيف فيفي عثمان طريقة عمل السموثي بالفراولة والموز.

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي

 طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي 
  • موزة واحدة ناضجة
  • نصف كوب من الفراولة الطازجة أو المجمدة
  • كوب من الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو جوز الهند أو الشوفان
  • رشة من القرفة حسب الرغبة
  • مكعبات ثلج حسب الحاجة
  • ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي أو شراب القيقب
  • اختياري حسب درجة الحلاوة المطلوبة

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي 

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي 
  • ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي
    الموز والفراولة والحليب والثلج
  • يمكنك إضافة القرفة أو العسل إذا أردت طعما أكثر حلاوة
  • شغلي الخلاط حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس
  • اسكبي السموثي في كوب وقدميه باردا على الفور

نصائح لعمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي

  • يمكنك استخدام موزة مجمدة إذا رغبت في قوام أكثر كثافة
    إذا كنت تتبعين نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات يمكنك تقليل كمية الفاكهة
  • يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني أو بذور الشيا لمزيد من الفائدة الغذائية.
