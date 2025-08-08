رسامة 3 رهبان جدد ببرية البهنسا لأول مرة في العصر الحديث..صور

احتفل دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، برهبنة ثلاثة من طالبي الرهبنة، وذلك بيد نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس الدير، وبمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

أقيمت صلوات الرهبنة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تلاها القداس الإلهي.

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها رهبنة رهبان جدد بالدير منذ اعتراف المجمع المقدس به في جلسته المنعقدة يوم ٧ مارس ٢٠٢٤.

رهبان جدد

والرهبان الجدد هم:

الراهب بيجول البهنساوي.

الراهب ديسقورس البهنساوي.

الراهب بقطر البهنساوي.

والآباء الأساقفة الذين شاركوا نيافة الأنبا توماس في صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاه هم، أصحاب النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام( المحرق) بأسيوط، والأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا.

كما شارك أيضًا عدد من رهبان بعض الأديرة العامرة.

تاريخيًّا كانت برية البهنسا عامرة بالحياة الرهبانية ثم انقطعت لقرون عديدة، قبل أن تعود إليها الحياة الرهبانية في السنوات الأخيرة، إلى أن تم الاعتراف بدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل ديرًا رهبانيًّا عامرًا العام الماضي، وتجليس نيافة الأنبا توماس أسقفًا ورئيسًا عليه.