للنهوض بالمرأة الريفية وتوعيتها.. تفاصيل مبادرة "بنت الريف"

قال ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، إن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بالريف المصري خلال السنوات الماضية من خلال مبادرة حياة كريمة، التي تعمل على تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الدولة أطلقت عددا من المبادرات لمساعدة أهلنا في الريف، بداية من مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية، التي تشمل جميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن مبادرة " بنت الريف" تستهدف المرأة الريفية للنهوض بها، وعليه تم تشكيل فريق متكامل من الباحثات المتخصصات في العديد من المجالات، لتنمية المهارات الحياتية والشخصية للمرأة الريفية.

واسترسل: المبادرة تستهدف أيضا تمكين المرأة الريفية وجعلها عنصر فعال وقادر على قيادة مسيرة النماء والرخاء في المناطق الريفية، من خلال إقامة العديد من الندوات لتوعيتها بكل تفاصيل الحياة.