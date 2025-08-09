قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على منافس المصري البورسعيدي المحتمل في دور التمهيدي الثاني للكونفدرالية
روشتة برلمانية لحل أزمة الزيوت المستعملة وتدويرها بشكل آمن
الأهلي يواجه مودرن سبورت متسلحا بالصفقات الجديدة
الرئاسة الفلسطينية تحذر من إعادة احتلال غزة وضم الضفة وتهويد القدس
كل شيء أو لاشيء.. أكسيوس: خطة أمريكية لوقف الحرب قبل تنفيذ تهديد إسرائيل باحتلال غزة
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
وسام أبو علي يبلغ الأهلي بأخر تطورات أزمة انتقاله إلى كولومبوس| تفاصيل
39 شهيدا في غزة خلال 24ساعة..و11حالة وفاة بالمجاعة
قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
غير مرتبطة بضغط العمل.. بيان من جامعة القاهرة حول وفاة طبيبة امتياز بقصر العيني
طب 74% وأسنان 73% وهندسة 64%.. الحق فرصتك في تنسيق هذه الجامعات
قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مباراة تتحول إلى حادث مؤلم.. إصابة لاعب بمفرقعات نارية أثناء الاحتفال في الدوري البوليفي

الالعاب الناريه
الالعاب الناريه
أمينة الدسوقي

شهدت مباراة في الدوري البوليفي الممتاز حادثا مؤسفا، بعدما تعرض لاعب فريق ذا سترونجيست، خوان غودوي، لإصابة خطيرة أثناء الاحتفال بهدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام نادي بلومينغ.

مباراة تتحول إلى حادث مؤلم

وبينما كان غودوي يركض فرحا بتسجيل الهدف الحاسم، انفجرت مفرقعة نارية قرب الجزء السفلي من جسده، ما أسقطه أرضا وسط صدمة الجماهير واللاعبين. 

وعلى الفور، تدخل الطاقم الطبي الذي قدّم الإسعافات الأولية، قبل أن يساعد اللاعب على مغادرة الملعب.

ووفق صحيفة إل ديبير المحلية، فقد أُصيب غودوي بحروق من الدرجة الأولى في منطقة الفخذ، إضافة إلى التهاب في الخصية.

وتشير أصابع الاتهام إلى مجموعة "أولتراسور" الموالية للنادي، والتي كانت تنظم احتجاجًا ضد إدارة الفريق أثناء المباراة.

وأصدرت المجموعة بيانًا اعتذرت فيه قائلة "نود أن نتوجه إلى جميع جماهير الفريق بالاعتذار الصادق عن الحادث المؤسف. لم تكن لدينا أي نية لإيذاء أي لاعب أو عضو في الطاقم الفني. هدفنا كان وسيظل دائمًا هو الدعم والتشجيع، لا تعريض أحد للخطر".

حوادث مشابهة في الملاعب

ليست هذه الواقعة الأولى من نوعها في عالم كرة القدم، إذ شهدت الملاعب عبر السنوات حوادث متفرقة تسببت فيها المفرقعات والألعاب النارية في إصابة لاعبين أو جماهير. 

ففي عام 2015، أُصيب لاعب في الدوري الأرجنتيني بحروق في يده إثر سقوط مفرقعة بجواره أثناء المباراة.

وفي 2018، أُجبرت مباراة في الدوري اليوناني على التوقف بعدما ألقى مشجعون قنابل دخانية ومفرقعات داخل الملعب.

هذه الحوادث المتكررة دفعت العديد من الاتحادات الرياضية إلى تشديد الإجراءات الأمنية، وفرض عقوبات صارمة على الأندية والجماهير التي تتورط في استخدام الألعاب النارية داخل الملاعب، في محاولة للحد من المخاطر وضمان سلامة الجميع.

الدوري اليوناني مباراة تتحول إلى حادث مؤلم مفرقعة نارية الملاعب الألعاب النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

ترشيحاتنا

صادرات

المصدرين: صرف المساندة التصديرية يعزز قوة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية

وزير الاسكان

وزير الإسكان يوجه بضرورة الالتزام الخطة الزمنية لإنجاز مشروع حدائق تلال الفسطاط

باسل

باسل رحمي: توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بالحوافز والمزايا وتيسيرات الضرائب

بالصور

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

شيفروليه تطيح بـ تسلا ولوسيد وتدخل موسوعة جينيس

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد