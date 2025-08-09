هيدي كرم عن أغنية كله على الله لـ حمزة نمرة: بتمثلني

نشرت الفنانة هيدي كرم، فيديو لها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام وهي تقود سيارتها على أنغام أغنية “كله على الله” للفنان حمزة نمرة وعلقت على الفيديو قائلة: “كله على الله، الأغنية دي بتمثل ناس كتير أوي وأنا منهم”.

ألبوم حمزة نمرة

وقد طرح الفنان حمزة نمرة ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد "قرار شخصي" على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم الجديد 11 أغنية، قرر حمزة طرحها على أربع مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية أغان في الدفعة الأخيرة التي تظهر منتصف أغسطس، في خطوة تسويقية غير مسبوقة.

وضمت الدفعة الأولى أغنية "كله على الله" من كلمات وألحان خالد عصام وتوزيع حمزة نمرة، وأغنية "شمس وهوا" من كلمات وألحان وتوزيع خالد عصام، إضافة إلى أغنية "عزيز عيني" من كلمات خالد عصام وألحان حمزة نمرة مع أندريه مينا وتوزيع الأخير.