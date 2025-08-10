الصحة تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية بالقاهرة والعاصمة الإدارية

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة رسمية لـ«فيكتور دي كوريا لوجو» مستشار الرئيس الكولومبي لشؤون الشرق الأوسط، و «كارلوس كولميناريس» نائب رئيس البعثة بالسفارة الكولومبية، شملت تفقد عدد من المنشآت الطبية البارزة في القاهرة والعاصمة الإدارية، بهدف الاطلاع على منظومة الرعاية الصحية في مصر وأحدث التطورات في القطاع الطبي.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الزيارة بدأت بمستشفى هليوبوليس، حيث تفقد الوفد عدداً من الأقسام الطبية، واستعرض سجلات الحالات المرضية، واطلع على آليات تشغيل المستشفى والخدمات المقدمة، خاصة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والحالات الحرجة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوفد واصل جولته بزيارة معهد ناصر للبحوث والعلاج، حيث قدم المعهد عرضاً تفصيلياً عن الخدمات الطبية والتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع مدينة النيل الطبية، الذي يعد أحد المبادرات الرائدة في تطوير القطاع الصحي.

مستشفى العاصمة الإدارية

واختتم الوفد زيارته بتفقد مستشفى العاصمة الإدارية، حيث اطلع على أحدث التجهيزات الطبية والتقنيات المتطورة التي يتميز بها المستشفى، والذي يقدم خدماته للحي الحكومي والأحياء السكنية المجاورة بالعاصمة الإدارية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي، وإبراز الإنجازات التي حققتها مصر في تطوير منظومة الرعاية الصحية.