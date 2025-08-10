قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوابط وأخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مفتي الجمهورية يوضحها
رابطة الأندية تعلن موعد تطبيق اللائحة على جمهور الزمالك بعد سَبّ زيزو
حبس البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية لاتهامه بنشر محتوى خادش
الحكومة تعلن تفاصيل استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. تفاصيل
في المشاركة الأولى لـ معلول.. الصفاقسي يخسر في الدوري التونسي
ما حكم الصلاة في مكان مظلم؟.. أمين الإفتاء يحدد الشروط الواجبة
منتخب 2007 يواصل تدريباته استعدادا لخوض تصفيات منطقة شمال إفريقيا
التعادل السلبي يحسم لقاء فاركو وإنبي في الدوري
نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2025.. اعرف درجتك الآن بعد الطعون
1500 فرصة عمل في الأمن برواتب تصل لـ9000 جنيه.. التفاصيل الكاملة
5 سيارات SUV زيرو في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
سيارة ملاكي تدهس 3 سيدات على أحد الأرصفة بكورنيش دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الجولة الافتتاحية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، حيث شهدت انطلاقة قوية للمصري البورسعيدي الذي تصدر جدول الترتيب بعد فوزه على منافسه بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققًا العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه.

وجاء الزمالك في المركز الثاني عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، متساويًا في النقاط والأهداف مع فريق زد الذي احتل المركز الثالث، بينما حل الجونة في المركز الرابع بعد فوزه بهدف نظيف.

وفي المركز الخامس جاء الأهلي بعد تعادله المثير مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ليحصد كل منهما نقطة واحدة، وهو نفس رصيد سموحة والجيش والإسماعيلي وفيوتشر وبيراميدز ووادي دجلة وإنبي وفاركو وغزل المحلة والبنك الأهلي وحرس الحدود، حيث انتهت مبارياتهم بالتعادل.

أما مؤخرة الجدول، فجاءت من نصيب كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر بعد خسارته بهدف دون رد، يليه الاتحاد في المركز التاسع عشر، ثم المقاولون العرب في المركز العشرين، وأخيرًا سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي والعشرين، وكلهم بلا نقاط.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية مواجهات قوية ستحدد ملامح المنافسة مبكرًا، خاصة بين فرق المقدمة التي تسعى للحفاظ على انطلاقتها المثالية.

الدوري المصري الممتاز الدوري الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

ترشيحاتنا

أرشيفية

حماس ترد على "نتنياهو".. و تؤكد محاولة يائسة لتبرئة إسرائيل من جرائم الإبادة

أرشيفية

منظمة الصحة العالمية: ما يقرب من 100 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في السودان

أرشيفية

زلزال بقوة 6.19 درجة يضرب تركيا

بالصور

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي
أحمد الروبي
أحمد الروبي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

فيديو

أحمد الروبي

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

الحالة الصحية لـ أنغام

بعد استئصال جزء من البنكرياس.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام عقب الجراحة في ألمانيا

القبض علي لوليتا

خلي القوس مفتوح.. تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد