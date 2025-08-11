إكرام المسيح للقديسة مريم| عظة الأنبا إرميا في نهضة العذراء.. صور

ألقى الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أمس، عظة بعنوان: «إكرام السيد المسيح للقديسة العذراء مريم»، بكاتدرائية البشارة والملاك غبريال - محور المحمودية - كوبري الناموس.

وذلك بدعوة كريمة من نيافة الحبر الجليل الأنبا هرمينا، أسقف عام كنائس شرق ووسط الإسكندرية، والآباء كهنة الكنيسة، ضمن برنامج النهضة.

صلى نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، القداس الإلهي أمس، في كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بأيرلندا، وشاركه نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الخادم جرجس صليب في درجة دياكون (شماس)، باسم دياكون جرجس.

شارك في صلوات القداس والسيامة الآباء الرهبان القمص أبيفانيوس آڤا مينا والقمص رويس الأنبا بيشوي والقمص بولس الأنطوني والقس ثاوفيلس آڤا مينا والقس أنسطاسي آڤا مينا.

كما حضرت القداس الراهبة فيلومينا، والراهبة جابرييلا من دير الشهيد مار جرجس بأيرلندا.