الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اكد أنه على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا.

وأكد إيمانيول ماكرون، الرئيس الفرنسي، يوم السبت، عزمه دعم أوكرانيا، لافتا إلى أنه سيواصل التنسيق الوثيق مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والشركاء الأوروبيين، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "لا يمكن أن يتقرر مستقبل أوكرانيا دون الأوكرانيين، الذين يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من 3 سنوات الآن".

وأكد: "نظل عازمين على دعم أوكرانيا، ونعمل بروح من الوحدة ونبني على العمل الذي تم في إطار -تحالف الراغبين-".

وكشف ماكرون، أنه تحدث في هذا الشأن مع الرئيس زيلينسكي، وكذلك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقال: "سيكون الأوروبيون أيضا بالضرورة جزءا من الحل، لأن أمنهم على المحك".