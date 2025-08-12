علوم الحاسب بجامعة مصر المعلوماتية تطلق مشروعا مبتكرا لتطوير أنظمة السيارات ذاتية القيادة

قالت الدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب بجامعة مصر المعلوماتية، إن كلية علوم الحاسب والمعلومات هي إحدى كليات جامعة مصر المعلوماتية، والتي أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، موضحة أنّ الهدف الأساسي من إنشائها أن تكون تخصصية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والربط بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي، من خلال التعاون المستمر والمباشر مع الصناعة.

وأضافت «مختار»، من خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مشرع Drive Fusion الذي نتحدث عنه اليوم يعد نموذج أو مثال حي لحل بعض التحديات المرتبطة بالسيارات ذاتية القيادة، مشيرة إلى أنّ المشروع تم تحت إشراف أستاذ خبير في الذكاء الاصطناعي يعمل بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات السيارات ذاتية القيادة، بالتعاون مع طلاب الفرقة الرابعة.

وأشارت إلى أنّ أنظمة القيادة الذاتية الحالية تواجه تحديا وهو صعوبة تكيّف السيارة مع البيئة المحيطة، خاصة في حال مواجهة سيناريوهات جديدة لم يتم تدريب النظام عليها مسبقًا، ما قد يؤدي إلى زيادة احتمالية وقوع الحوادث.