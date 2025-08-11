قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مواطن ينقذ فتاة سقطت من الدور الـ 11 .. وتامر أمين يطالب بتكريمه وعلاجه على أعلى مستوى

تامر أمين
تامر أمين
هاني حسين

علق الإعلامي تامر امين، على واقعة قيام شاب يدعى شهاب بمحاولة إنقاذ حياة فتاة سقطت من الطابق الحادي عشر بسبب اشتعال النيران في الشقة .

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  الفتاة اضطرت للقفز من الطابق الحادي عشر بسبب اقتراب النيران منها ".

وتابع تامر امين :" وبعد القفز كان شهاب متواجد أسفل العمارة وقرر ان يتحرك نحوها محاولا التقاطها ".


واكمل تامر امين :" بالفعل شهاب تمكن من التقاط الفتاة لكنه أصيب بشكل كبير والفتاة أصيبت بكسر في الحوض ".


ولفت تامر أمين :"  شهاب أصيب بكسر في الفك وارتجاج في المخ وكسور في أماكن مختلفة بالجسم "، مضيفا:" لازم شهاب يتعالج أحسن علاج ولازم يتم تكريمه على موقفه البطولي ". 
 

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

مصر والتشيك
دايما متوتر ومش عارف تركز.. اعرف طرق علاج القلق بطرق طبيعية

القلق
مونديال اليد للناشئين.. منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

مصر أمام التشيك
