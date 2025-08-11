مواطن ينقذ فتاة سقطت من الدور الـ 11 .. وتامر أمين يطالب بتكريمه وعلاجه على أعلى مستوى

علق الإعلامي تامر امين، على واقعة قيام شاب يدعى شهاب بمحاولة إنقاذ حياة فتاة سقطت من الطابق الحادي عشر بسبب اشتعال النيران في الشقة .

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الفتاة اضطرت للقفز من الطابق الحادي عشر بسبب اقتراب النيران منها ".

وتابع تامر امين :" وبعد القفز كان شهاب متواجد أسفل العمارة وقرر ان يتحرك نحوها محاولا التقاطها ".



واكمل تامر امين :" بالفعل شهاب تمكن من التقاط الفتاة لكنه أصيب بشكل كبير والفتاة أصيبت بكسر في الحوض ".



ولفت تامر أمين :" شهاب أصيب بكسر في الفك وارتجاج في المخ وكسور في أماكن مختلفة بالجسم "، مضيفا:" لازم شهاب يتعالج أحسن علاج ولازم يتم تكريمه على موقفه البطولي ".

