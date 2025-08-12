نشأت الديهي يستعرض تقريرا لصحيفة بريطانية: لا مكان لجماعة الإخوان في بريطانيا

استعرض الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل تقرير نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، أكدت فيه أنه "لا مكان لجماعة الإخوان في بريطانيا"، مشيرًا إلى أن التقرير يمثل مأزقًا جديدًا للجماعة وقياداتها المقيمة في لندن.

وأوضح "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن التقرير وصف جماعة الإخوان بأنها مشروع سياسي منظم يوظف العملية الديمقراطية ويظهر الاعتدال في العلن، بينما يعمل على تهديد القيم الديمقراطية من الداخل، معتبرًا أن وجودها في بريطانيا يمثل خطرًا على الهوية الإسلامية هناك.

وأضاف أن الصحيفة البريطانية انتقدت ما وصفته بـ"الصمت السياسي المتعمد" تجاه أنشطة الجماعة، مؤكدة أن منح السلطات البريطانية الشرعية لها يعمّق الانقسامات داخل المجتمع، ويزيد من مشاعر الكراهية تجاه المسلمين البريطانيين.

كما أشار الديهي إلى أن التقرير دعا لبدء مرحلة جديدة في تعامل الحكومة البريطانية مع الإخوان، واعتبر أن شخصيات إعلامية مرتبطة بالجماعة مثل أسامة جاويش ومعتز مطر ومحمد ناصر تواجه الآن وضعًا صعبًا في ظل هذه التطورات، قائلاً: "أبشروا بما تخبئوا لكم الأقدار".