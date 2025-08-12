رئيس جامعة دمنهور يبحث استعدادات الجامعة لإطلاق مبادرة كن مستعدا بنسختها الثانية

عقد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور اليوم الإثنين الموافق 11 أغسطس، اجتماعًا مع الفريق الإداري للمركز الجامعي للتطوير المهني، لبحث آليات استعدادات الجامعة لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا: مليون مؤهل مبتكر"، إحدى الآليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، وذلك في إطار استعدادات جامعة دمنهور لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة كن مستعداً - Be-Ready "مليون مؤهل مبتكر" لتنمية المهارات الحياتية والتوظيفية لطلاب وخريجي جامعة دمنهور وضمان جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور أحمد هلال، المدير التنفيذي للمركز الجامعي للتطوير المهني، الدكتور أحمد بدر، الدكتور إسلام الألفي، الأستاذ محمد السيد، الأستاذ أحمد عكاشة، الأستاذة هبة أبو علو.

استهل "ترابيس" الاجتماع بالترحيب بأعضاء المركز، مثمنا دور المركز باعتباره حلقة الوصل الأساسية بين الطلاب وسوق العمل، مؤكدا أهمية المبادرة في تعزيز قيم الانتماء الوطني، وتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشددًا على الإعداد الجيد لكافة الجوانب لضمان نجاح التنفيذ.

خلال الاجتماع شدد "ترابيس" على ضرورة توفير القاعات التدريبية المجهزة تقنيًا لاستقبال الدورات والورش المزمع تنفيذها ضمن المبادرة، بما يضمن تقديم تجربة تدريبية متميزة داخل بيئة تعليمية محفزة، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على دعم الطلاب، من خلال منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل، مثمنا جهود القيادة السياسية ورعايتها للمبادرة لإيمان الدولة بدور الشباب كمحرك للتنمية، مشيدا بتكامل المبادرة مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠.

من جانبه أوضح "هلال" أن المبادرة تستهدف تأهيل الشباب على مهارات المستقبل، وتُخصص المبادرة بوجه خاص لخريجي الجامعة وطلاب الفرق النهائية، بهدف بناء مهاراتهم في موضوعات التوجيه المهني، الذكاء العاطفي، الوعي الذاتي، الاهتمامات والقيم الوظيفية، اتخاذ القرارات، تحديد الأهداف، إدارة الوقت، حل المشكلات، مهارات التواصل، مهارات البحث عن وظيفة، والوظائف الخضراء، فضلا عن موضوعات تخطيط الحياة الاجتماعية والتخطيط المالي، وذلك قبل الانخراط في سوق العمل.

و أضاف "هلال" أن المبادرة تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل: مهارات الاستعداد المهني، المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مهارات الابتكار المؤسسي، مهارات ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انطلاق التدريبات وورش العمل بالجامعة للنسخة الثانية من المبادرة، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتمكين الطلاب والخريجين من اكتساب المهارات الحديثة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن الفريق الإداري للمركز الجامعي للتطوير المهني كان قد شارك مسبقا في فعاليات المعسكر التدريبي لكوادر مراكز التوظيف بالجامعات المصرية، انطلاقا من أن تأهيل الكوادر المسؤولة عن الإرشاد والتوظيف يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الطلاب وتمكينهم من اكتساب المهارات المطلوبة وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل.