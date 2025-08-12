بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين

تنظر محكمة الجنح بعد قليل محاكمة الفتاة المتهمة بقيادة دراجة مائية «جيت سكي» بسرعة متهورة، والتسبب في وفاة طفل صغير.

كانت تقود الفتاة المتهمة التي تدعى «مريم .ا»، دراجة مائية بسرعة متهورة على شاطئ قرية مرسيليا بيتش 4 في الساحل الشمالي، ما تسبب ذلك في مصرع الطفل آدم وإصابة 3 آخرين.

تم تحرير المحضر رقم 2336 لسنة 2025 جنح قسم شرطة العلمين، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات حيال ذلك، وأمرت جهات التحقيق بعرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي من أجل إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتم إحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.