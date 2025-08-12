قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
التعليم تبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنظومة التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

روبوت يشارك في مواقع البناء بألمانيا| فيديو

روبوت يشارك في مواقع البناء بألمانيا| فيديو
روبوت يشارك في مواقع البناء بألمانيا| فيديو
ولاء خنيزي

في خطوة تعكس التقدم السريع في تقنيات البناء، شهدت ألمانيا تجربة رائدة لروبوت متطور يعمل جنبًا إلى جنب مع الحرفيين في مواقع البناء، بهدف تحسين كفاءة العمل وجودته، طوّر هذا الروبوت فريق من جامعة ميونخ التقنية، وتم اختباره في بيئة واقعية لقياس قدرته على دعم العمال وتنفيذ مهام دقيقة، ما يفتح آفاقًا جديدة لمستقبل التعاون بين الإنسان والآلة في قطاع التشييد.

وشهدت مواقع البناء في ألمانيا دخول روبوت جديد للعمل جنبًا إلى جنب مع البشر، طوّرته جامعة ميونخ التقنية وتم إخضاعه لاختبارات في ظروف واقعية لقياس فعالية التعاون بين الإنسان والآلة، وخلال التجربة ساعد الروبوت في بناء جدار محسّن مناخيًا داخل حرم الجامعة، وفقًا لموقع Interesting Engineering.

مواصفات الروبوت وآلية عمله

يتميز الروبوت بذراع مزودة بممسك، ومثبت على قاعدة متحركة تتيح له التحرك أفقيًا للوصول إلى أي نقطة في الجدار، بلغ حجم الجدار الذي أُنجز خلال التجربة نحو 4 أمتار عرضًا و2.5 متر ارتفاعًا، ويحتفظ الروبوت بنسخة رقمية من تصميم الجدار، مما يجعل منطق التجميع جزءًا من عملية التصميم منذ البداية.

دور الروبوت في دعم الحرفيين

أكد الباحثون أن الروبوت لا يهدف إلى استبدال الحرفيين، بل إلى تعزيز مهاراتهم وتكملة قدراتهم. وقال ماركوس بروكنر، مدرب عمال البناء في نقابة ميونيخ-إيبرسبيرغ، إن الروبوت يحقق دقة عالية خصوصًا في المواقف التي يصل فيها الإنسان إلى حدود طاقته، شارك في المشروع ثلاثة متدربين، وأوضح أحدهم أن العمل بجانب ذراع آلية بدا غريبًا في البداية، لكنه أصبح أمرًا طبيعيًا مع مرور الوقت.

دقة البناء وفق الظروف البيئية

ركزت التجربة على وضع الطوب بزوايا مثالية تتوافق مع ظروف الإضاءة أو الظل، وذلك بناءً على حسابات رقمية دقيقة، وأوضحت البروفيسورة كاثرين دورفر من جامعة ميونخ التقنية أن هذه التقنية تفتح آفاقًا جديدة في البناء وتُسهم في توسيع مهارات الحرفيين.

تصميم الجدار ومكوناته

اعتمد المشروع على مبدأ البناء البسيط باستخدام الطوب فقط، حيث تم تشييد الجدار بطبقات متعددة ليصل سمكه إلى 55 سنتيمترًا، أي أكثر من المعتاد بمقدار يتراوح بين 20 و25 سنتيمترًا، استخدم طوب الكلنكر في الجهة الخارجية لمقاومة العوامل الجوية، بينما وُضع الطوب العازل في الداخل لتحسين الكفاءة الحرارية.

رؤية مستقبلية للبناء المستدام

يرى الخبراء أن هذه المنهجية تتيح تشييد مبانٍ مستدامة قابلة لإعادة الاستخدام، مع تطوير أساليب تصميم لأغلفة مقاومة للمناخ في المدن، وذلك من خلال تكوينات هندسية مدروسة وهياكل أحادية المادة.

روبوت ألمانيا البناء مواقع البناء الحرفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

مع شريحة iPhone وشاشة أصغر.. إليك مواصفات أفضل جهاز MacBook في الأسواق

انهيار أسرته و أصدقائه..تشيع جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير في مسجد أبوبكر الصديق

إنهيار أسرته وأصدقائه.. تشييع جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير

هواتف شاومي

هل هاتفك منهم؟.. تسعة هواتف ذكية سوف تتوقف عن تلقي التحديثات البرمجية

بالصور

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد