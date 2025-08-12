أوراق سرية.. ترامب خطط لقوة رد سريع لمواجهة الاضطرابات الداخلية

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن أوراق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية المعروفة باسم البنتاجون تظهر رغبة ترامب الأكيدة في تحصين حكمه بالقوة.

وذكرت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تشكيل قوة رد سريع لمواجهة الاضطرابات المدنية الداخلية في حال نشوئها أو تلك التي تنشأ من فترة لأخرى لأسباب متباينة.

أردفت واشنطن بوست ناقلة عن وثائق البنتاجون أن الخطة تنص على وضع 600 جندي في حالة تأهب دائم للانتشار خلال ساعة إذا ما دعت الأمور لذلك.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء نقلا عن وثائق داخلية للبنتاجون أن إدارة ترامب تدرس حاليا تقييم خطط لإنشاء "قوة رد فعل سريع للاضطرابات المدنية الداخلية" تتألف من مئات من جنود الحرس الوطني المكلفين بالانتشار السريع في المدن الأمريكية التي تواجه احتجاجات أو اضطرابات.