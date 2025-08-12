قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
سارة خليفة في التحقيقات: بصرف على أسرتي .. واشتريت شقق وعقارات بالقسط
تحقيقات وملفات

انطلاق البرنامج التوعوى الأثري السياحي سفراء الحضارة بمكتبة مصر العامة بأسوان

البرنامج التوعوى الأثرى السياحى
البرنامج التوعوى الأثرى السياحى
محمد عبد الفتاح بوجى

انطلقت أولى فعاليات البرنامج التوعوى الأثرى السياحى ( سفراء الحضارة ) وذلك بمكتبة مصر العامة ، وبمشاركة الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى والجهات المختصة تحت رعاية اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذا البرنامج التوعوى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاستثمار فى الإنسان ودعم المبادرات التعليمية والثقافية من أجل إعداد جيل وطنى قادر على حمل رسالة حضارتنا العريقة، وتمكينه من نقل الصورة المشرقة لمصر كوجهة سياحية وأثرية رائدة .

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان التوسع فى أنشطة البرنامج وإنجاح فعالياته لتحقيق الأهداف المرجوة ، بالإضافة إلى التأكيد على توثيق أنشطة البرنامج ومخرجاته بشكل دورى عبر صفحات التواصل الاكجتماعى الرسمية للمحافظة ، فضلاً عن الإعداد لتكريم الطلاب والمشاركين تشجيعاً وتقديراً لجهودهم ودورهم فى خدمة المجتمع والتراث الحضارى لمحافظتنا العريقة بصفة خاصة ، ولمصرنا الحبيبة بصفة عامة .

 البرنامج التوعوى الأثرى السياحى

فيما أوضحت كل من إيمان خفاجة مدير عام مكتبة مصر العامة ، وسهير مكى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم الإعداد الجيد لإطلاق هذا البرنامج التوعوى الذى يستهدف طلاب المدارس وذوى الهمم خلال النشاط الصيفى والعام الدراسى المقبل ، ويشمل تنفيذ سلسلة متكاملة من الورش التفاعلية ، والزيارات الميدانية للمواقع السياحية والأثرية .

وأيضاً المحاضرات المتخصصة التى يقدمها خبراء آثار بلغة مبسطة من أجل تنمية روح الانتماء الوطنى وإبراز الهوية الحضارية لأسوان كمنارة ثقافية وسياحية متميزة، فضلاً عن  تعزيز الوعى الثقافي والسياحي لدى فئات المجتمع المختلفة وخاصة النشء والشباب.

ولفت إلى أن ذوى الهمم يحظون بمكانة محورية فى البرنامج من خلال ورش (المرشد الصغير) وأنشطة تدريبية على التعبير عن الآثار بلغة الإشارة بإشراف متخصصين ، وأن أولياء الأمور متاح لهم المشاركة فى بعض الأنشطة لتعزيز الدور التوعوى داخل الأسرة بشكل عام.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

