النمنم: الاخوان كانوا يقاتلون مع الإسرائيليين ضد الجيش المصري في اكتوبر 1973

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، أن الاخوان الارهابيين كانوا يقاتلون مع جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الجيش المصري في حرب اكتوبر عام 1973.

واضاف الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن المواطن المصري اصبح لديه وعي بخيانه جماعه الاخوان الارهابية، مستدركا أن جماعة الاخوان الإرهابية اكدوا للمخابرات البريطانية ان مشكلتهم ليست مع اليهود.

وتابع الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، أن جماعة الاخوان الارهابيه تاريخ من الخيانه والعمالة، مستدركاً أن 200 الف قتيل في السودان نتيجه الحرب الدائره والعالم لا يهتم.

وفي السياق نفسه أشار الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إلى أن دول في المنطقه لديها تعاون عسكري مع اسرائيل، مضيفا أن دول في المنطقة تتعاون عسكريا مع اسرائيل ولم تقف بجانب غزة.