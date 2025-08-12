قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة شقيقين سوريين بتهمة النصب والاحتيال على أجانب بالتجمع

رامي المهدي

قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة شقيقين يحملان الجنسية السورية، هما "حسام. م. أ" و"حازم. م. أ"، في القضية رقم 13462 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، لجلسة 24 أغسطس، وذلك لاتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص الأجانب.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة القاهرة الجديدة أن المتهمين قاما بانتحال صفة رجال أعمال ومستثمرين، وأوهموا ضحاياهم من جنسيات متعددة، بوجود مشروعات استثمارية مربحة في مصر، وقدموا لهم عروضًا وهمية لاستثمار الأموال.

وبحسب محضر الضبط، فإن من بين الضحايا شخص يُدعى "علي. أ. ح" وآخرون، حيث نجح المتهمان في خداعهم والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، مستخدمين أساليب احتيالية متقنة، شملت تزوير مستندات وعقود مزعومة.

وأفادت التحريات الأمنية أن المتهمين مسجلان في بلاغات نصب بدول أخرى، وأنهما مارسا نشاطًا إجراميًا منظمًا استهدف الأجانب فقط، معتمدين على مهارات في الإقناع والاستغلال النفسي.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين داخل شقة مستأجرة بمنطقة التجمع الخامس، وتم تحريز عدد من الأجهزة الإلكترونية والمستندات، وأحيلا للنيابة التي قررت إحالتهما للمحاكمة على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهما.

جنح التجمع جنح التجمع الخامس اخبار الحوادث نصب

