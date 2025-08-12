رسائل ثقة ومسؤولية .. نواب الجبهة الوطنية يتعهدون بالانحياز لقضايا المواطن

نواب الشيوح عن حزب الجبهة الوطنية:

سأكون صوت أهالي الدقهلية تحت قبة الشيوخ

سنعمل معًا لخدمة المنوفية ودعم قضايا المواطن

المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق

اكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجدد عن حزب الجبهة الوطنية بعد الاعلان الرسمي عن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 علي أنهم سيكونوا صوت للمواطنين والمدافعين عن قضاياهم ومطالبهم داخل مجلس الشيوخ، متعهدين بأن يعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم بما يليق بمكانة الدقهلية وتاريخها.

وجّه النائب إياد محمود صالح، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الدقهلية، الشكر والتقدير لأهالي المحافظة على ثقتهم الغالية ومنحهم أصواتهم في الانتخابات، مؤكدًا أنه سيكون صوتهم المخلص والمدافع عن قضاياهم ومطالبهم داخل المجلس، متعهدًا بأن يعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم بما يليق بمكانة الدقهلية وتاريخها.

وأعرب صالح، عن امتنانه لقيادات حزب الجبهة الوطنية على الثقة التي منحوها له بترشيحه لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تمثل مسئولية كبيرة تدفعه إلى العمل الجاد في تنفيذ رؤية الحزب التي تقوم على تلبية احتياجات المواطنين، والوقوف على أبرز الملفات التنموية والخدمية التي تهم الشارع المصري، ودعم مؤسسات الدولة في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن برنامجه الانتخابي يركز على عدة أولويات، أبرزها تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين البنية التحتية في المدن والقرى، ودعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الزراعة.

وأشار، إلى أنه سيحرص على أن تكون أبوابه مفتوحة دائمًا أمام المواطنين لتلقي شكاواهم ومقترحاتهم، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مؤكدا على أن العمل النيابي شراكة بين النائب والمواطن، وأن نجاحه في مهمته مرهون بالتواصل المستمر مع أبناء الدقهلية، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على وحدة الصف ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

يذكر أن إياد محمود صالح كان مرشح حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الدقهلية بالنظام الفردي.

ومن جانبه، أعرب النائب محمد موسى، الفائز بمقعد مجلس الشيوخ الفردي عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، عن شكره العميق لقيادات الحزب على ثقتهم في اختياره لتمثيل الحزب داخل البرلمان، ولأبناء محافظة المنوفية عامة وأهالي بركة السبع خاصة على دعمهم الكبير وثقتهم، مؤكدًا أن هذا الفوز هو أمانة ومسؤولية لخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف موسى أن انتخابات مجلس الشيوخ كانت مشهدًا مشرفًا عكس وعي الشارع المصري، موجّهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما قامت به من جهود لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن المنوفية، أنه سيحرص خلال المرحلة المقبلة على العمل صفًا واحدًا مع أهالي المحافظة من أجل مصلحة الوطن، كما أنه يحرص على تبنى أجندة تستهدف العمل على تعزيز دور الشباب في جميع أنحاء المحافظة من خلال التدريب والتأهيل، وفتح آفاق لإنشاء مصانع جديدة وإلى جانب تمكين المرأة وتعزيز دورها الريادي.

وشدد على أن رؤيته تتضمن المضي في دفع عجلة التنمية الشاملة في المنوفية، والانتهاء من مشروعات البنية التحتية، لجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وبناء حياة أفضل لكل المواطنين، مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والاهتمام بذوي الهمم وتأهيلهم، ودعم الفلاحين وتوفير التأمين الطبي الشامل لهم.

واختتم موسى بتأكيد التزامه برؤية حزب الجبهة الوطنية، التي تضع على رأس أولوياتها تمكين الشباب والمرأة، وتحقيق التنمية في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، والانحياز الدائم لقضايا المواطن البسيط، مشددًا على أن فوزه تحت راية حزب الجبهة الوطنية، يعكس قدرة الحزب على ترسيخ حضوره في الشارع المصري وكسب ثقة المواطنين في فترة وجيزة.

كما، أعرب النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية، عن خالص شكره وامتنانه للمواطنين الذين شاركوا في الانتخابات ومنحوه ثقتهم، مؤكدًا أن هذه الثقة أمانة كبيرة سيحرص على أن يكون على قدرها من خلال عمل جاد ومسؤول تحت قبة المجلس.

ووجّه النائب ، الشكر والتقدير لقيادات حزب الجبهة الوطنية على دعمهم وترشيحه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرًا إلى أن الحزب أثبت التزامه برؤية وطنية واضحة تضع المواطن في قلب الاهتمام والمرتبة الاولى وتعمل على دعم مؤسسات الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن برنامجه الانتخابي يركز على عدد من الملفات الأساسية، من أبرزها دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم خطط تطوير التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية.

وأكد حسام سعيد، على الدور المحوري لمجلس الشيوخ كبيت خبرة يقدم الرأي والمشورة في التشريعات والسياسات العامة، موضحًا أن هذا الدور يتطلب دراسة متعمقة للقضايا الوطنية، واقتراح حلول عملية تدعم استقرار الدولة وتدفع عجلة التنمية.

وأشار إلى أنه سيعمل على أن يكون همزة وصل فعّالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال الاستماع المباشر لمشكلاتهم ومقترحاتهم والعمل على تبنيها تحت القبة، بما يضمن أن تكون قرارات المجلس منبثقة من احتياجات المجتمع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق بين جميع مؤسسات الدولة والقيادات النيابية والمواطنين، للحفاظ على مكتسبات الوطن ومواجهة التحديات الراهنة.