لن تصدق.. هذه الأسباب وراء إصابتك بفرط التعرق

فرط التعرق هو ما يعني تعرق الجسم أكثر من اللازم، أحيانًا دون سبب واضح، وقد تُسبب هذه الحالة شعورًا بعدم الراحة أو الإحراج، ولكنها شائعة.

ما الذي يسبب فرط التعرق

تتسبب زيادة نشاط الغدد العرقية في فرط التعرق، وتُنتج الغدد العرقية العرق لتبريد الجسم عند ارتفاع درجة حرارته، وتنشط هذه العملية عند ممارسة الرياضة أو الشعور بالتوتر.

وفي حالة فرط التعرق، تنشط الغدد العرقية وتُنتج العرق أكثر مما يحدث عندما يكون الجسم ساخنًا جدًا، وقد تتعرق في أوقات عشوائية من اليوم عندما لا يكون هناك نشاط أو انفعال يدفع الغدد إلى إفراز العرق.

المحفزات التي تسبب التعرق

يُنتج جسمك العرق لتبريده ومنع ارتفاع درجة حرارته، وقد تكون هناك عوامل مُحفزة في بيئتك تُحفز غددك العرقية على إفراز المزيد من العرق، بما في ذلك:

بعض المشاعر مثل التوتر والقلق والخوف والعصبية

درجات الحرارة الدافئة أو الرطوبة.

ممارسة الرياضة أو النشاط البدني.

بعض الأطعمة والمشروبات، مثل الأطعمة الحارة، والدهنية، والسكرية، والمالحة، والغنية بالبروتين.

من أمثلة المشروبات:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين (القهوة) والكحول

المصدر Cleveland clinic

