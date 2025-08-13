اللواء جمال عوض يلتقي نقيب المحامين لبحث التعاون في ملف التأمينات الاجتماعية

استقبل اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والنقابة فيما يخص ملفات التأمين الاجتماعي، وسبل تيسير الإجراءات والخدمات التأمينية لأعضاء النقابة، بما يضمن توفير مظلة تأمينية شاملة للمحامين وأسرهم.

وأكد اللواء جمال عوض خلال اللقاء أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتكامل مع النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن المحامين يمثلون فئة هامة تستحق كل الدعم والتيسير.

ومن جانبه، أعرب نقيب المحامين عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق لتقديم خدمات تأمينية تتناسب مع طبيعة العمل المهني للمحامين.