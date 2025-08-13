وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين

أعلن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، رفضه القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبرا أن تطبيق حل الدولتين سيكون بمثابة "انتـ حار" لدولة الاحتلال.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء، شدد ساعر على أن حكومته "لن تسمح بتطبيق حل الدولتين"، منتقدا الدول التي تدعم إقامة دولة فلسطينية، قائلاً: "إذا كانت هذه الدول تؤمن بذلك فعليها تنفيذ الفكرة على أراضيها".

وزعم ساعر أن إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، "ستعرض التجمعات السكانية الإسرائيلية لخطر كبير"، وستدفع إسرائيل إلى حدود "لا يمكن الدفاع عنها"، وفق تعبيره.

وأضاف: "دولة فلسطينية في قلب ما أسماه أرض إسرائيل، ستكون بمثابة حل لمن يسعون إلى القضاء علينا، ولن نسمح بذلك".

وسخر الوزير الإسرائيلي من مواقف بعض الدول الغربية قائلاً: "إذا أرادت فرنسا أو كندا إقامة دولة فلسطينية، فلتقم بذلك في أراضيها، فهي تملك مساحة كافية. أما هنا، في أرض إسرائيل، فلن يحدث هذا".

وتأتي تصريحات ساعر في ظل إعلان عدد من الدول الغربية، من بينها فرنسا وكندا وبريطانيا والبرتغال وأستراليا ونيوزيلندا، نيتها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.