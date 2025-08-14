فحص طبي يحدد موقف إمام عاشور من مواجهة فاركو

يخضع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق لتحديد موقفه من دخول قائمة الأحمر لمباراة فاركو، المقرر إقامتها مساء الجمعة، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان عاشور قد غاب عن المشاركة في المباريات الأخيرة منذ تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي، حيث خضع لعملية جراحية تبعها برنامج تأهيلي مكثف بإشراف الجهاز الطبي، قبل أن يبدأ مؤخرًا العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.



ترقب في الأهلي والمنتخب الوطنى



ينتظر الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو نتيجة الفحص الطبي لتحديد مدى جاهزية اللاعب للمشاركة، خاصة أن الفريق يبحث عن تحقيق فوزه الأول في الدوري بعد التعادل مع مودرن سبورت في الجولة الافتتاحية.

حسام حسن يتابع موقف إمام عاشور ومروان عطية

على صعيد المنتخب الوطني، يتابع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن حالة الثنائي إمام عاشور ومروان عطية عن قرب، تمهيدًا لضمّهما إلى معسكر “الفراعنة” المقبل، والذي يشمل مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويأمل حسام حسن في الاستفادة من خدمات الثنائي، بعدما أبعدتهما الإصابة عن المباريات الماضية، لما يمثلاه من إضافة قوية لخط الوسط، خاصة في ظل أهمية المواجهات المقبلة ضمن مشوار التصفيات.

قائمة مبدئية تضم نجوم المحترفين

واستقر حسام حسن على استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وآسيا، وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وإبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، وذلك ضمن خطته لتدعيم صفوف المنتخب بالعناصر الأكثر جاهزية قبل استئناف التصفيات.



