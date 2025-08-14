إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025

أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 6.1 مليار جنيه وهي زيادة بمعدل سنوي 21%.

ويأتي هذا الأداء القوي مدعومًا بالنتائج المتميزة التي حققتها كافة القطاعات التشغيلية، ولا سيما إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي، وبنك نكست، البنك التجاري.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 22٪ ليصل إلى 4.1 مليار جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع المخصصات والخسائر الائتمانية، خاصة في قطاع التمويل غير المصرفي (إي إف جي فاينانس)، فضلًا عن زيادة المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. وعلى صعيد آخر، استقر المعدل السنوي لرواتب الموظفين.

نتيجةً لارتفاع الإيرادات بشكل يفوق زيادة المصروفات، سجل صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 19٪ و21% على التوالي، وصاحب ذلك زيادة صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 2% ليصل إلى 802 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025.

وفي هذا السياق صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بأن النتائج المالية للمجموعة خلال الربع الثاني من العام تعكس قوة ومرونة عملياتها التشغيلية، مدعومة بإستراتيجيتها الاستباقية القائمة على تنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها وكذلك انتشارها الجغرافي الواسع.

وأشار عوض إلى أن المجموعة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات الاستثنائية خلال النصف الأول من العام، ومن أبرزها الإدراج الناجح لشركة ڤاليو في البورصة المصرية خلال شهر يونيو، بالإضافة إلى قيام شركة أمازون بتفعيل حق الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في شركة ڤاليو.

وأضاف عوض أن هذا الأداء القوي ينعكس في النتائج المالية التي حققتها جميع القطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة، وبصفة خاصة إي اف چي فاينانس مدفوعا بأداء ڤاليو، وبنك نكست، مشيرًا إلى النمو الملحوظ الذي أحرزه قطاع إدارة الأصول، مصحوبًا بارتفاع قيمة الأصول المُدارة، بالإضافة إلى نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام صفقات تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من 2025.

وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، واصلت إي اف چي هيرميس أداءها القوي خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت إيرادات أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والوساطة في الأوراق المالية، والاستثمار المباشر وإدارة الأصول بمعدل سنوي 131%، إلا أن هذا النمو قد تأثر على خلفية التراجع السنوي لإيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، مقارنة بالأداء الاستثنائي الذي شهده القطاع خلال الفترة نفسها من العام السابق. وباستثناء هذا التأثير، يواصل قطاع الخدمات الاستشارية تحقيق أداء مالي قوي. وبناءً على ذلك، استقرت الإيرادات التشغيلية لشركة إي اف چي هيرميس لتصل إلى 2.7 مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، سجلت أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة نموًا قويًا، حيث حققت إيرادات بقيمة 397 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي خسائر بقيمة 503 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية 25% في ضوء نمو الإيرادات في أسواق مصر والكويت والإمارات. وسجلت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار (متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة سنوية 3% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام، وذلك على خلفية ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى وزيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، رُغم انخفاض رواتب الموظفين. كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 268 مليون جنيه، وهو انخفاض بمعدل سنوي 11%، في ظل تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب.

علاوة على ذلك، نجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في مواصلة الأداء القوي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث قفزت الإيرادات بنسبة سنوية 66% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك بفضل النمو الملحوظ الذي شهدته كافة القطاعات التشغيلية. وجاءت شركة ڤاليو في صدارة هذا الأداء، مسجلة نموًا في الإيرادات بنسبة سنوية 71%، مدفوعًا بالأرباح القوية لصفقات التوريق وارتفاع صافي المصروفات والعمولات، وذلك في ضوء نمو محفظة القروض. وتلتها في الأداء محفظتا تنمية وإي اف چي للحلول التمويلية، حيث شهدت محفظة التأجير التمويلي نموًا ملحوظًا، لتسجل 17.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهي زيادة بمعدل سنوي 102%، مدعومة بجهود لاستقطاب عملاء كبار يتمتعون بملاءة ائتمانية عالية.

وعلى صعيد متصل، بلغ حجم القروض الممنوحة من ڤاليو 4.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يشكل زيادة سنوية بواقع 60%. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية للمنصة بنسبة سنوية 82% إلى 1.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، متأثرة بمعدلات التضخم، زيادة المخصصات ورواتب الموظفين، بالإضافة إلى المصروفات غير المتكررة المتعلقة بإدراج شركة ڤاليو. وارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل الضرائب للمنصة بنسبة 39% و37% على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2025. ومن ناحية أخرى، تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 15% إلى 230 مليون جنيه، على خلفية ارتفاع تكاليف حقوق الأقلية عقب توزيع أسهم شركة «ڤاليو» على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، وانخفاض حصة المجموعة في الشركة من 95% إلى 67%.

ومن ناحية أخرى، حقق البنك التجاري، بنك نكست أداء قويًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 30% إلى 1.6 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى ارتفاع صافي الدخل من الفائدة، بالإضافة إلى نمو الأصول المدرة للفائدة. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية، متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بنسبة سنوية 23% لتصل إلى 694 مليون جنيه، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الرواتب والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، والذي قابله انخفاض بنسبة سنوية 27% في المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. إضافة إلى ذلك، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 39% إلى 304 ملايين جنيه خلال الربع الثاني من العام، حيث تجاوز معدل نمو الإيرادات معدل نمو المصروفات.

وفي الختام، أشاد عوض بالأداء الاستثنائي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية الذي شهد نموًا قويًا في إجمالي حجم التعاملات، وبصفة خاصة في أسواق الإمارات والكويت، وذلك رُغم الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة والتحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، والتي أثرت في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الأداء والسيولة النقدية. وأضاف عوض أن بنك نكست يواصل التوسع في محفظة أعماله واستهداف مجموعة استراتيجية من الصفقات، والتي من شأنها دعم مسيرة النمو المستقبلية للبنك وتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد. وأكد أن المجموعة مؤهلة لاقتناص الفرص الواعدة والتعامل مع مختلف متغيرات السوق بثقة تامة مدعومة بأسس قوية من النجاحات ودرايتها العميقة بمقومات الأسواق التي تعمل بها لتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين على حد سواء.