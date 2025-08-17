زي المحلات.. طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة

يعد كوكيز الشوكولاته من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كوكيز الشوكولانه في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة تحضير كوكيز الشوكولاته

مقادير كوكيز الشوكولاته

115 جرام زبدة

50 جرام سكر أبيض

100 جرام سكر بني

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة

140 جرام دقيق

30 جرام كاكاو خام

رشة بيكينج صودا

ربع ملعقة صغيرة ملح

100 جرام شوكلت شيبس بالحليب

طريقة تحضير كوكيز الشوكولاته

أخفقي السكر مع الزبدة والبيض والفانيليا

ضيفي الدقيق والكاكاو والبيكينج صودا والملح ويخلطوا جيدا

ضعي شوكليت شيبس وأخلطيهم برفق

ضعي الكوكيز في صاج فرن به ورق زبدة، واتركيه حتى ينضج



قدمي الكوكيز