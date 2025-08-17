زي المحلات.. طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة

يعد كوكيز الشوكولاته من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كوكيز الشوكولانه في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.
وإليكم طريقة تحضير كوكيز الشوكولاته
مقادير كوكيز الشوكولاته
115 جرام زبدة
50 جرام سكر أبيض
100 جرام سكر بني
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة
140 جرام دقيق
30 جرام كاكاو خام
رشة بيكينج صودا
ربع ملعقة صغيرة ملح
100 جرام شوكلت شيبس بالحليب
طريقة تحضير كوكيز الشوكولاته
أخفقي السكر مع الزبدة والبيض والفانيليا
ضيفي الدقيق والكاكاو والبيكينج صودا والملح ويخلطوا جيدا
ضعي شوكليت شيبس وأخلطيهم برفق
ضعي الكوكيز في صاج فرن به ورق زبدة، واتركيه حتى ينضج
قدمي الكوكيز