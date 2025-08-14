وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار

أكدت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة عبّر عن تقديره للجهود المصرية المستمرة، سواء على الصعيد الإنساني بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، أو السياسي في سبيل وقف إطلاق النار.

الوفد يشيد بالدور المصري في تخفيف معاناة المدنيين

أشاد وفد حماس بالدور الفعّال الذي تقوم به مصر لتخفيف معاناة سكان القطاع، من خلال التنسيق المستمر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية عبر المعابر.

التأكيد على أهمية استمرار الوساطة المصرية

وأشار الوفد إلى أهمية استمرار الوساطة المصرية ودورها المحوري في التوصل إلى تهدئة دائمة، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل.