بسبب الحرارة.. السكة الحديد تخفض سرعات القطارات على خطوط التشغيل
مدير مستشفى الجمعية الشرعية: ضحية حريق شبرا الخيمة وصل في حالة حرجة
وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار
من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
برلمان

نائب: مصر ستدفن أوهام "إسرائيل الكبرى" كما دفنت مشاريع الاحتلال من قبل

النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

هاجم النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعلن فيها تمسكه بما يسميه " إسرائيل الكبرى "، مؤكدًا أن هذه التصريحات تكشف عن عقلية سياسية حبيسة أوهام ما بعد 1967، وتتعامل مع الجغرافيا وكأنها لعبة يمكن إعادة رسمها حسب الهوى.

وقال زكريا في بيان له إن حديث نتنياهو عن "مهمة تاريخية وروحية" تشمل السيطرة على أراضي فلسطين وأجزاء من دول عربية، ليس سوى خطاب استعلائي يفتقر لأي أساس قانوني أو أخلاقي، ويعكس مشروعًا احتلاليًا متعنتًا يرفض السلام ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ ببيان وزارة الخارجية المصرية، واصفًا إياه بأنه رد وطني رفيع المستوى، أعاد التأكيد على ثوابت السياسة المصرية القائمة على إنهاء الاحتلال ووقف الحرب على غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق سلام حقيقي ودائم.

وشدد زكريا على أن مصر ستظل الدرع الحصين الذي تتكسر عنده أحلام التوسع الإسرائيلية، وأن التاريخ أثبت أن إرادة الشعوب قادرة على إسقاط أي مشروع احتلالي مهما طال الزمن، لافتًا إلى أن مصر ستدفن أوهام "إسرائيل الكبرى" كما دفنت مشاريع الاحتلال من قبل، فهذا حلم مريض سينتهي على صخرة الإرادة المصرية والعربية.

وتابع : "ليدرك نتنياهو أن أحلام التوسع التي يلوّح بها ستظل حبرًا على خرائط خياله، وأن مصر التي أسقطت مشاريع أكبر من مشروعه قادرة على إسقاطه، وأن التاريخ لن يذكره كصانع سلام بل كآخر من حاول العبث بحدود المنطقة فابتلعته رمالها".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل الكبرى أراضي فلسطين بيان وزارة الخارجية المصرية

