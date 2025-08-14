ثروت سويلم: السوبر المصري في الأسبوع الأول من نوفمبر.. ولم نستقر على البلد المستضيف

كشف اللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، عن موعد بطولة السوبر المصري.

وقال سويلم في تصريحات مع كريم رمزي ببرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: السوبر المصري سيكون رباعيا وسيكون في الأسبوع الاول من شهر نوفمبر المقبل.



وأضاف: ما زال حتى الآن لم يتم الاستقرار على مكان إقامة السوبر المصري ولم نصل لقرار بعد.

واختتم ثروت سويلم تصريحاته قائلا: الهدف من إقامة السوبر خارج مصر هو منح المنتج المصري قيمته من حيث الاستثمار الرياضي المميز، ولكن حتى هذه اللحظة لم تستقر اللجنة المنظمة على البلد المستضيف للسوبر المصري.