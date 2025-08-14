عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو

دافع جمال عبدالحميد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن جماهير نادي الزمالك بعد أزمة الهتافات ضد نجم الأهلي أحمد سيد زيزو في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وكانت جماهير الزمالك قد هتفت ضد زيزو خلال مباراة سيراميكا وذكرت زوجته وقالت “بنحبك يا هدى”، وهو ما استوجب فرض عقوبة من رابطة الأندية على النادي الأبيض قيمتها 100 ألف جنيه.

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة النهار: "زوجة الكابتن زيزو زملكاوية والجمهور بيقولها بنحبك يا هدى، هي قالت أنا زملكاوية ومحدش يقدر يخليني أهلاوية، فجمهور الزمالك بيرد لها الجميل، إيه الشتيمة في كده".

وتابع جمال عبدالحميد: “الست قالت أنا زملكاوية والناس بتقول لها بنحبك يا هدى عشان زملكاوية وبتحب نادي الزمالك، إيه الغلط اللي في كده، وإيه الخوض في العرض في إن واحد يقول أنا بحب الزملكاوية دي”.

ورد هاني رمزي نجم الأهلي السابق عليه منفعلًا: «يا كابتن جمال أنت عارف الكلام ده في المدرجات مينفعش أطلع أقول كده، ذكر اسامي مراته وبحبك يا هدى والكلام ده عيب يا كابتن عيب، لا لا الكلام ده ما ينفعش يا كابتن».