قيادي بـ"المؤتمر": مبادرة الحكومة لخفض الأسعار خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أشاد الربان وليد جودة، الأمين العام المساعد لـ حزب المؤتمر بالقاهرة، بمبادرة الحكومة الأخيرة لخفض الأسعار على عدد من السلع الأساسية، مؤكدًا أنها تعكس حرص الدولة على مواجهة الضغوط المعيشية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل ما تشهده الأسواق من تذبذبات في الأسعار.

وأكد وليد جودة في تصريحات له، أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية التزام التجار والموردين بتمرير التخفيضات للمستهلك النهائي، وعدم الاكتفاء بالإعلانات أو التصريحات دون ترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة إلى أن المبادرة تمثل فرصة لإعادة ضبط الأسواق، خاصة إذا صاحبتها آليات رقابية قوية تضمن الاستمرارية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تعرقل تحقيق أهدافها.

واختتم الربان وليد جودة تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب يدعم كل الجهود الوطنية التي تستهدف حماية المستهلك وتوفير احتياجاته بأسعار مناسبة، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في جميع الملفات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وتحقيق التنمية.