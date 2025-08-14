فيريرا: اختيارات التشكيل في الزمالك لن تعتمد على الفوز السابق فقط

أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن كل مباراة مهمة للفريق ويجب أن تكون رغبة لاعبي الزمالك في الفوز أكبر من رغبة المنافس، مشددًا على أن التطور يحدث من مباراة لأخرى وأن استيعاب اللاعبين لأفكاره سيستغرق وقتًا.

وأضاف فيريرا أن اختيار التشكيل يعتمد على الأداء في المباريات السابقة والتدريبات، والحالة البدنية للاعبين، وطبيعة الفريق المنافس، مع احتمال دخول عناصر جديدة في كل لقاء، مشيرًا إلى أنه لا يعتمد على مبدأ "عدم تغيير التشكيل بعد الفوز".

كما أشاد المدير الفني بالدعم الجماهيري، واصفًا تشجيع الجماهير قبل وبعد المباراة بالصورة المثالية، متمنيًا تكرار هذا المشهد دائمًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب السبت المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.