المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار السلع والدواجن.. ونائب رئيس الشعبة يعلق
مودرن سبورت يحسم الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة
أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية
على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان
أمين الفتوى: دفع غرامة المخالفات المرورية لا يُسقط الإثم الشرعي
التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
الرئيس السيسي يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
الرئيس السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم
أملاك الدولة الخاصة وتعديل أحكام التعليم.. الرئيس السيسي يصدق على قوانين جديدة
ميزانية مبدئية .. مصر تخصص 100 مليون دولار لدعم التنمية في دول حوض النيل
الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الصرف اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فيريرا: اختيارات التشكيل في الزمالك لن تعتمد على الفوز السابق فقط

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن كل مباراة مهمة للفريق ويجب أن تكون رغبة لاعبي الزمالك في الفوز أكبر من رغبة المنافس، مشددًا على أن التطور يحدث من مباراة لأخرى وأن استيعاب اللاعبين لأفكاره سيستغرق وقتًا.

وأضاف فيريرا أن اختيار التشكيل يعتمد على الأداء في المباريات السابقة والتدريبات، والحالة البدنية للاعبين، وطبيعة الفريق المنافس، مع احتمال دخول عناصر جديدة في كل لقاء، مشيرًا إلى أنه لا يعتمد على مبدأ "عدم تغيير التشكيل بعد الفوز".

كما أشاد المدير الفني بالدعم الجماهيري، واصفًا تشجيع الجماهير قبل وبعد المباراة بالصورة المثالية، متمنيًا تكرار هذا المشهد دائمًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب السبت المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يانيك فيريرا المقاولون العرب الدوري المصري

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

القابضة لكهرباء مصر

القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط

إعلان تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومطروح

إعلان تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومطروح

سيامة كاهن جديد

سيامة كاهن جديد للخدمة في أمريكا على يد الأنبا بطرس

الدكتورة منا عوض

د. منال عوض تناقش مع القائمين على منظومة التفتيش البيئى مقترحات وآليات تطوير العمل والخطط المستقبلية

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

