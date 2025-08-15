الحرم المكي يحتضن أضخم نسخة من مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن

أفاد جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، بأن الحرم المكي الشريف يشهد فعاليات النسخة الأضخم من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

وأشار الوصيف، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن التصفيات النهائية للمسابقة اختُتمت أمس في رحاب الحرم المكي، وسط مشاركة واسعة من 179 متسابقًا يمثلون 128 دولة من مختلف أنحاء العالم، ضمن أجواء روحانية مهيبة تعبّر عن مكانة هذه المسابقة في قلوب المسلمين.

وأشار «الوصيف» إلى أن قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة تبلغ 4 ملايين ريال سعودي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال، فيما توزّع باقي الجوائز على الفائزين في مختلف فروع المسابقة، التي تشمل القراءات المختلفة وأساليب التلاوة والتفسير.

